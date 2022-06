Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin tələbəsi vəfat edib.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, UNEC-in İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsinin I kurs tələbəsi Qaçıyeva Gülbəniz İlham qızı həyatını itirib.

Bildirilib ki, o, Bakı-Quba yolunda baş vermiş avtomobil qəzası nəticəsində dünyasını dəyişib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.