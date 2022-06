Bakı yollarındakı son vəziyyət açıqlanıb - SİYAHI

Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) paytaxt yollarındakı son vəziyyətlə bağlı daha bir məlumat yayıb.

Metbuat.az Mərkəzin məlumatını təqdim edir:

1. Heydər Əliyev prospekti Olimpia stadionunun qarşısından başlayaraq Asan xidmətin qarşısına qədər sıxlıq müşahidə edilir.



2. Bakı Sumqayıt şossesi Masazır dairəsindən başlayaraq 20 Yanvar dairəsinə qədər Moskva prospektidə daxil olmaqla sıxlıq müşahidə edilir



3. Tbilisi prospekti Moskva prospekti ilə kəsişmədən başlayaraq Çıraq plazanın qarışısına qədər sıxlıq müşahidə edilir.



4. Koroğlu Rəhimov küçəsi F.Xoyski küçəsi ilə kəsişmədən başlayaraq Xətai prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə edilir.



5. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Yusif Səfərov küçəsi ilə kəsişmədən başlayaraq Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə edilir.



6. Ziya Bünyadov prospekti Poladəritmə zavodunun qarşısından başlayaraq 20 Yanvar dairəsi istiqamətdə Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə edilir



7. Babək prospekti Xəqani Rstəmov küçəsi ilə kəsişmədən başlayaraq Yusif Səfərov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə edilir.

