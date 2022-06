Gürcüstan Prezidenti Salome Zurabişvili Azərbaycanda səfərdədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısı IX Qlobal Bakı Forumunda iştirak edir.

Gürcüstan lideri beynəlxalq tədbirdə nitqlə çıxış edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.