2021-2022-ci tədris ili üzrə Azərbaycanda məktəblərə direktor təyinatı ilə bağlı məlumat açıqlanıb.

Təhsil Nazirliyindən Metbuat.az-a bildirilib ki, 2021-ci ildən 2022-ci ilin birinci yarısınadək 232 nəfər dövlət ümumi təhsil müəssisəsinə direktor vəzifəsinə təyin olunub.

