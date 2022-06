"Unibank" müştəriləri 6,7 milyon manatdan çox keşbek qazanıb

Bazardakı bank kartlarının müqayisəsi göstərir ki, "Unibank" kartları ən çox keşbek qazandıran kart məhsullarındandır. İndiyədək "Unibank" kart sahiblərinin qazandığı keşbek məbləğinin həcmi 6,7 milyon manatı keçib. İlin əvvəlindən bu yana "Unibank" kartlarından istifadəyə görə hesablanan keşbekin həcmi isə 3,4 milyon manata yaxındır.

Hazırda 1000-dən artıq partnyor mağaza və xidmət mərkəzlərində "UCard" ilə alış- veriş edərkən və xidmətlərdən istifadə edən zaman xərclənən vəsaitin 30%-dək hissəsi karta geri qayıdır. Qeyri-partnyor tərəfdaşlardan isə 1%-dək keşbek qazana bilərsiniz. İndi "Unibank" kart sahibləri üçün bir sıra ticarət və xidmət sahələrində alış-veriş etmək xüsusilə sərfəli olub. "UCard" sahibisinizsə, dünyanın istənilən yerində marketlər, yanacaqdoldurma məntəqələri, kafe və restoranlarda daha yüksək keşbek qazanmaq imkanınız var.

"UCard" sahiblərinə 5% keşbek qazandıran ticarət və xidmət kateqoriyaları:

(Bunun üçün "UCard" kartını "Apple Pay" / "NFC" / "Garmin Pay"ə əlavə edib, smartfon və ya smart cihazlarla istənilən marketdə minimum 10 AZN dəyərində ödəniş etmək lazımdır).

Əgər "Unibank" kartınız yoxdursa, ən yaxın bank filialına yaxınlaşıb dərhal, yerindəcə və pulsuz multivalyutalı "UCard" ala bilərsiniz.

"Unibank" kartları ilə keşbek qazanmaq imkanı olan partnyor və qeyri-partnyor şəbəkəsində (https://unibank.az/az/cards/cashback) istənilən sektordan – supermarket, geyim, aksesuar, parfümeriya, texnika, turizm, səhiyyə və tibb, avto, ev əşyaları və digər tərəfdaşlar tapmaq mümkündür.

Unibank-Sənin Bankın!

