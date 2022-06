BMqT-nın Azərbaycan nümayəndəliyi Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri ilə görüşüb

İyunun 24-ü tarixində Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Vladimir Qyorqiyev Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayevlə görüşmüşdür.

Metbuat.az-a təşkilatın mətbuat xidmətindən verilən xəbəər görə, görüş iştirakçılarını salamlayan Komitə sədri Rövşən Rzayev ölkədə qaçqın və məcburi köçkünlərə humanitar yardımın göstərilməsi üzrə beynəlxalq təşkilatların fəaliyyətindən söhbət açıb. Rzayev BMqT-nin Azərbaycanda həyata keçirdiyi layihələrin, o cümlədən təşkilatın kəhrizlərin bərpası layihəsinin, məcburi köçkünlərin kiçik sahibkarlıq fəaliyyətlərinə göstərilən dəstəyin, münaqişədən zərər çəkən insanlara verilən pul yardımın əhəmiyyətini vurğuladı və görülən işlərə görə minnətdarlığını bildirdi. O, komitənin BMqT ilə səmərəli əməkdaşlığın davam etdirilməsində, həmçinin məcburi köçkünlərin azad olunmuş ərazilərə qayıtması prosesində, onlar üçün bu torpaqlarda su mənbələri olan kəhrizlərin bərpası ilə bağlı, o cümlədən özünüməşğulluğu təşviq etmək və onların kiçik biznes təşəbbüslərini dəstəkləmək üçün məcburi köçkünlər üçün kiçik biznes, peşə və xarici dil təlimlərinin təşkil edilməsində birgə işləməkdə maraqlı oduqlarını vurğuladı.

Vladimir Qyorqiyev BMqT tərəfindən həyata keçirilən və məcburi köçkünlərin də layihə benefisiarlarının bir hissəsi olduğu Kəhrizlərin bərpası layihəsi çərçivəsində görülən işlər barədə Rzayevə məlumat verdi. O, qeyd etdi ki, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində 8 min ailəni içməli və suvarma suyu ilə təmin edəcək kəhrizlərin bərpası növbəti ildə də davam etdiriləcək. Qyorqiyev, həmçinin BMqT-nin komitə ilə əhəmiyyət kəsb edən sahələrdə birgə işləməyə və təcrübə mübadiləsi aparmağa hazır olduğunu vurğulayıb.

Görüş zamanı gənclər üçün peşə, dil və kiçik biznes təlimlərinin təşkili, məcburi köçkünlərin azad edilmiş ərazilərə qayıtması prosesinə dəstək məqsədilə BMqT tərəfindən hazırlanmış əhlinin yerdəyişməsini və hərəkətliliyini izləyən bir sistem olan Yerdəyişməni İzləmə Matriksinin Azərbaycanın ehtiyaclarına uyğunlaşdırılması perspektivləri müzakirə olundu.

Görüş iştirakçıları məcburi köçkün icmasının faydası üçün və məcburi köçkünlərin qayıdışı prosesinin dəstəklənməsi və onlar üçün dayanıqlı həyat şəraitinin təmin edilməsi məqsədilə məsləhətləşmələri davam etdirmək və müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq imkanlarını araşdırmaq qərarına gəliblər.

