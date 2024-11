2025-ci ildə uşaqlar üçün yaşayış minimumu 246 manata çatdırılacaq.

Metbuat.az xəbər xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət və İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitələrinin birgə keçirilən iclasında İqtisadiyyat Nazirliyinin Dayanıqlı İnkişaf və sosial siyasət şöbəsinin müdiri Hüseyn Hüseynov deyib.

O bildirib ki, uşaqlar üçün yaşayış minimumu 2025-ci ildə 246 manata çatdırılacqı, 2028-ci ildə isə bu rəqəm 275 manat olacaq.

