Bakıda yol polisi əməkdaşı motosikletlə qəzaya düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Neftçilər prospektində baş verib.

Belə ki, motosikletlə xidmət aparan DYP əməkdaşı sol zolaqdan sağ zolağa manevr edən maşını görməyib və sürətlə avtomobilə çırpılıb. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.