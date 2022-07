Şuşa şəhərində növbəti yaşayış binalarının inşasına dair açıq tender elan olunub

Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi şəhərdə salınacaq 23 binalı yaşayış massivinin qalan 15 binasının inşası üzrə açıq tender elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, idarədən verilən məlumatda bildirilib ki, tenderə tikinti sahəsində müvafiq lisenziyası və təcrübəsi, maddi-texniki bazası olan şirkətlər dəvət olunur. Üç və beşmərtəbəli olmaqla, 15 binanın şəhərin Baş planına uyğun olması və avtodayanacaqla təmin edilməsi nəzərdə tutulur.

Şirkətlər avqustun 9-dək hüquqi sənədləri, avqustun 18-dək isə təklif və təklifin təminatı sənədlərini Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinə yollaya bilərlər.

Xatırladaq ki, iyunun 23-də Şuşa şəhərində salınan yaşayış massivinin 8 binasının inşasına dair tenderin qalibi ictimaiyyətə elan olunub.

