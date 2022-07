Röya qardaşının toyuna bu məşhurları çağırmadı - SİYAHI

Xəbər verdiyimiz kimi, iyulun 5-də Xalq Artisti Röya Ayxanın qardaşının toy mərasimi keçirilib.

Bəs görəsən, toya kimlər dəvət alıb?

Metbuat.az xəbər verir ki, big.az bununla bağlı məşhurlar arasında sorgu keçirib və onlara "Siz bu toya dəvətlisinizmi?" sualını verib.

Onların cavabını təqdim edirik:

Kənan MM: "Yox. Yəqin ki, mən o qədər də məhşur deyiləm".

Nadir Qafarzadə: "Heç nədən xəbərim yoxdur. Allah xoşbəxt eləsin".Elza Seyidcahan: "Xeyr, məni dəvət etməyib".

Emil Bədəlov: "Allah mübarək etsin. Xoşbəxt olsunlar. Xeyr, məni dəvət etməyib".

Oksana Rəsulova: Dəvət edib amma, getməyəcəm çünki saglamligimda problemlər var Əvəzimə Şəhriyyar gedəcək

Roza Zərgərli: "Dəvət edib, amma Bakıda olmadığım üçün bu toyda iştrak edə bilməyəcəyəm".

Elnarə Xəlilova isə bu sualımızı cavablandırmaq istəmədi.

