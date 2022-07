İmtahandan keçmək üçün 5500 manata “dua” yazdırdı

Sumqayıt Şəhər Məhkəməsində vətəndaşlara qarşı dələduzluq etməkdə təqsirləndirilən şəxsə hökm oxunub.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən məlumat verir ki, Rəvan Sadıqov (ad və soyad şərtidir) Cinayət Məcəlləsinin 178.2.1, 178.2.2, 178.2.4 və 234.1-ci maddələri ilə təqsirləndirilib.

Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, o, əvvəlcə tanışı Samir Sarıyevin (ad və soyad şərtidir) etibarından sui-istifadə edərək sonuncunu bəxtinin bağlandığına inandırıb və 900 manat müqabilində onu bəd dualardan azad edəcəyini vəd edib. Bu səbəbdən Rəvan 2019-cu ilin oktyabr ayının əvvəllərində kirayə yaşadığı Abşeron rayonu, Masazır qəsəbəsi, Əliağa Vahid küçəsində yerləşən evdə Samirin 600 manatını ələ keçirərək ona maddi ziyan vurmaqla dələduzluq edib.

Bundan başqa, o, təkrarən etibardan sui-istitadə etmə və aldatma yolu ilə tanışı ilə cinayət ələqəsinə girərək Gimnaziya direktoru müavini vəzifəsində çalışan şəxsin müqaviləsinin müddətinin uzadılmasına köməklik edəcəklərinə, sonradan isə aralarında əldə olunmuş cinayətkar razılaşmaya əsasən onu ayrı bir məktəbə direktor vəzifəsinə təyin edilməsinə köməklik edəcəklərinə yalan vəd verməklə zərərçəkmiş şəxsin 17 550 manatını mənimsəyib.

Əslən Ağcabədidən olan 30 yaşlı Rəvan Sadıqovun ağlasığmaz dələduzluğu isə tanışı Hümbətov Vüsala (ad şərtidir) qarşı olub. Belə ki, o, tanışının etibarından sui-istifadə edərək sonuncuya onun barəsində “dua” yazmaqla Memarlıq və İnşaat Universitetində qabiliyyət imtahanından keçirəcəyini vəd edib. Rəvan özünü seyid kimi təqdim edərək Vüsaldan Abşeron rayonu Xırdalan şəhəri H.Əliyev parkının qarşısında 5500 manat məbləğində pul alıb.

Bundan başqa, Rəvan Sadıqov istintaqa məlum olmayan mənbədən naməlum vaxtda və şəraitdə satış məqsədi olmadan qanunsuz olaraq şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdarda iki ədəd bükümdə ümumi təmiz çəkisi 7,009 qram olan psixotrop maddəni saxlamaqda təqsirli bilinib.

Hakim Elçin Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə Rəvan Sadıqov Cinayət Məcəlləsinin 178.2.1, 178.2.2, 178.2.4-cü maddələri ilə təqsirləndirilməsinə dair cinayət təqibinə Cinayət Məcəlləsinin 73-1.2-ci maddəsinə (zərərçəkmiş şəxslə barışığın əldə edilməsi, vurulmuş ziyanın ödənilməsi) əsasən xitam verilib. O, Cinayət Məcəlləsinin 234.1-ci maddəsi ilə təqsirli bilinərək 1 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

