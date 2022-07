“Şöşü” ləqəbli məşhur aktyor itkin düşüb: Ramilin başına nə gəlib? - VİDEO

“Şöşü” ləqəbi ilə tanınan məşhur aktyor Ramil Babayev uşaqlıqda itkin düşərək Kiyevə qaçmasından danışıb. Metbuat.az xəbər veirr ki, bu barədə o, ATV-də yayımlanan “Bir balaca oyun” verilişində qonaq olarkən söz açıb. Uşaq vaxtı çox dəcəl olduğunu vurğulayan aktyor babasıgilə getmək məqsədilə gizlicə mindiyi vaqonla yanlışlıqla Kiyevə qədər gedib çıxdığını vurğulayıb: “Mənim şəklimi “evdən çıxdı və bir daha geri qayıtmadı” qeydi ilə AZTV-də göstərmişdilər. O vaxt da telefon yox idi ki, zəng edəsən. Hər yerdə məni axtarırdılar, itkin düşmüşdüm”. Ətraflı süjetdə:

