Xalq artisti Röya Ayxanın villasının görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntüləri bir neçə gün əvvəl toyu olan sənətçinin ifaçı qardaşı İsmayıl Nəcəfov sosial şəbəkə hesabında paylaşıb.

Qeyd edək ki, Röya Ayxanın qardaşı İsmayıl Cansu adlı xanımla ailə həyatı qurub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.