Qazinin son videosunu çəkən GÖRÜN KİM İMİŞ - VİDEO

Özünü yandırmaqla intihar edən qazımız Elvin Cəfərovun sonuncu videosunu çəkən və onu qızışıdıran şəxsin kim olması sualı bir neçə gündür ki, ortada dolaşırdı. Tanınmış jurnalist, Real Təhlil və İnformasiya Mərkəzinin rəhbəri Mirşahin Ağayev müəllim proqramında həmin şəxsin adını açıqlayıb.

Metbuat.az azvision.az-a istinadən xəbər verir ki, Mirşahin onda olan məlumata görə, həmin şəxsin özünün də qazı olduğunu bildirib: Hüseynov Səfər İlham oğlu.

“Onunla kimsə görüşübmü? İzahatı alınıbmı?!”- Mirşahin sual edib.



