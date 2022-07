Ukraynalı aktrisa və teleaparıcı Ruslana Pısanka ötən gecə 57 yaşında dünyasını dəyişib.

Metbuat.az UNİAN-a istinadən xəbər verir ki, aktrisa müharibə başlayandan sonra Almaniyaya gedib və orada həkimlər ona ağır xəstəlik diaqnozu qoyublar.

Qeyd edək ki, o, "Moskal-Çarivnik", "Od və Qılınc ilə", "Rjevski Napoleona qarşı" və s. filmlərdə rol alıb.

