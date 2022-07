Ölkə üzrə “İxtisas Bələdçisi” adlı maarifləndirmə seminarları keçiriləcək - SİYAHI

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Mərkəzi Karyera filialı tərəfindən Azərbaycanın müxtəlif şəhər və rayonlarında “İxtisas Bələdçisi” adlı maarifləndirmə seminarları keçiriləcək.

Metbuat.az-a Nazirliyin mətbuat xidmətindən verilən xəbərə görə, seminarlar ümumilikdə 11 regionu əhatə edəcək:

• Şirvan–Salyan: 25–29 iyul

• Lənkəran–Astara: 25–29 iyul

• Mil-Muğan: 25–29 iyul

• Dağlıq Şirvan: 25–29 iyul

• Quba–Xaçmaz: 25–29 iyul

• Mərkəzi Aran: 1–5 avqust

• Gəncə–Daşkəsən: 1–5 avqust

• Şəki–Zaqatala: 1–5 avqust

• Qazax–Tovuz: 1–5 avqust

• Abşeron–Xızı: 1–5 avqust

• Qarabağ: 1–5 avqust

Seminarlarda iştirakçılara karyera məsləhətçiləri tərəfindən, ixtisas seçiminin aparılması meyarları, düzgün kodlaşdırma qaydaları, prosesin psixoloji aspektləri, əsas ixtisaslar və onların gələcək perspektivləri haqqında məlumatlar veriləcək.

Layihənin əsas məqsədi iştirakçıları müasir əmək bazarının tələbləri barədə məlumatlandırmaq, abituriyentlərin düzgün ixtisas seçimi etmələrinə dəstək verməkdir. Maarifləndirmə seminarlarında ümumtəhsil məktəblərinin 9-11-ci sinif şagirdləri, abituriyentlər, onların valideynləri və müəllimlər iştirak edə bilərlər.

İştirak etmək istəyən vətəndaşlar Regional Məşğulluq filiallarına müraciət edə və ya 055-659-28-23 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.