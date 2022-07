Özbəkistanını Qaraqalpaq bölgəsində tətbiq olunan fövqəladə vəziyyət rejimi vaxtından əvvəl ləğv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev fərman imzalayıb.

Fərmana əsasən iyulun 21-də saat 05:00-dan etibarən Qaraqalpaqda fövqəladə vəziyyət rejiminə vaxtından əvvəl xitam verilir.

