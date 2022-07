Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə bu gün Masallı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsinə Araz Əhmədov təyin olunub.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, yeni başçı Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşı olub.

Araz Əhmədov 2019-cu ildə Prezidentin sərəncamı ilə general-mayor ali hərbi rütbəsi ilə təltif edilib.

Araz Əhmədovun DTX-də son vəzifəsi idarə rəisi olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.