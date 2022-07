"Hazırda gözəl yerlərdən birində dincəlirəm" - İşdən çıxarılan icra başçısı DANIŞDI

Xəbər verdiyimiz kimi, Masallının icra hakimi Şahin Məmmədov Prezident İlham Əliyevin Sərəncamına əsasən vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Şahin Məmmədov Manset.az-a açıqlama verib.



O bildirib ki, Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasətini hər zaman dəstəkləyib və onun sadiq əsgəri olub:

“Bu gün də cənab Prezidentin sadiq əsgəriyəm. Vəzifədə olsam da, olmasam da, bu, belədir. Allah cənab Prezidenti qorusun. Məni 19 il - üç dəfə etimad göstərərək, başqa-başqa rayonların icra başçısı təyin edib. Bu, mənim üçün çox böyük etimaddır. Zəhmətkeş bir ailənin övladı olmuşam. Məmur övladı olmamışam. Buna görə özümü şanslı hiss edirəm.

Bundan sonrakı fəaliyyətimə gəlincə, hazırda istirahətdəyəm. Gözəl guşələrimizdən birində dincəlirəm. Bundan sonra nə məsləhət bilinəcəksə, o da olacaq”.

Qeyd edək ki. Şahin Məmmədov Prezident İlham Əliyevin Sərəncamına əsasən bu gün vəzifəsindən azad edilib.

