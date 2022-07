“İnsan alverinə qarşı mübarizə günü” nə həsr olunmuş dəyirmi masa keçirilib - FOTOLAR

İyulun 28-də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Miqrasiya Agentliyi olan Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Azərbaycandakı Nümayəndəliyi (BMqT) Daxili İşlər Nazirliyi və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyi ilə birgə Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi (USAID) tərəfindən maliyyələşdirilən “İnsan Alverinə qarşı Mübarizə üzrə Fəaliyyət” Layihəsi çərçivəsində “İnsan alverinə qarşı mübarizə günü” nə həsr olunmuş dəyirmi masa keçirdi.

Bu barədə Metbuat.az-a agentliyin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

“İnsan alverinə qarşı mübarizə: fəaliyyət və perspektivlər” mövzusunda keçirilən tədbirdə Azərbaycan Respublikasınınİnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) ofisinin, Daxili İşlər Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi, digər aidiyyəti dövlət qurumları, beynəlxalq təşkilatlar və vətəndaş cəmiyyəti institutlarının nümayəndələri iştirak ediblər.

Tədbirin açılış sessiyasında çıxış edən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyininİdarə Heyətinin sədri Vüqar Behbudov insan alveri ilə mübarizədə “Azərbaycan Respublikasında insan alverinə qarşı mübarizəyə dair 2020-2024-cü illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın önəmini qeyd etdi. Vüqar Behbudov Milli Fəaliyyət Planında insan alveri qurbanlarının sosial müdafiəsi və reabilitasiyası tədbirlərinin mühüm yer tutduğunu vurğuladı. Agentliyin nəznindəki İnsan Alveri Qurbanlarına Yardım Mərkəzinin fəaliyyəti haqqında məlumat verən İdarə Heyətinin sədri Mərkəzin indiyədək insan alveri qurbanı olan 326 şəxsin sosial reabilitasiyası işlərini apardığını qeyd etdi.

Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirlyinin İnsan Alverinə qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəhbəri cənab Həzi Aslanov hökumət orqanlarına göstərilən dəstək, eləcə də insan alveri qurbanlarına edilən yardım sahəsində BMqT-nin işini yüksək qiymətləndirdi. Azərbaycanın insan alverinə qarşı mübarizə sahəsində əvvəlki illərdə əldə etdiyi uğurları qeyd edən Həzi Aslanov, yerli vətəndaş cəmiyyəti və beynəlxalq qurumlarla qurulan sıx əməkdaşlığın bu sahəyə mühüm töhfə verdiyini vurğuladı.

BMqT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri cənab cənab Vladimir Qyorqiyev ölkənin insan alveri və məcburi əməyin qarşısının alınması və onunla mübarizədə səylərinin səmərəliliyinin artırılması üçün insan alveri haqda insanlar arasında məlumatlılığın artırılması istiqamətində Azərbaycanda bu sahədə çalışan tərəfdaş qurumlar arasında əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurğuladı: "Məhz hökümətin gördüyü işlər və istər yerli, istərsə də xarici tərəfdaşların səmərəli əməkdaşlığının nəticəsi kimi Azərbaycan ABŞ Dövlət Departamentinin 2022-ci il İnsan Alveri Hesabatında “2-ci səviyyəyə müşahidə” siyahısından “2-ci səviyyə”-yə yüksəlmişdir.”

Vladimir Qyorqiyev İnsan Alverinə qarşı Milli Fəaliyyət Planının həyata keçirilməsində Azərbaycan hökümətini dəstəkləməkdə davam edəcəklərini qeyd etdi.

Tədbir zamanı insan alverinə qarşı mübarizə sahəsində görülən işlər və perspektivlərə dair fikir mübadiləsi aparıldı.

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Miqrasiya Agentliyi olan Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Azərbaycandakı Nümayəndəliyi (BMqT) tərəfindən icra olunan və USAİD tərəfindən maliyyələşdirilən “İnsan Alverinə qarşı mübarizə üzrə Fəaliyyət” adlı layihənin əsas məqsədi insan alveri haqqında ictimaiyyətin məlumatlandırılması və insan alveri və məcburi əməyin potensial və faktiki qurbanlarına yardım edən sığınacaqları idarə edən vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarına texniki və maliyyə dəstəyi göstərmək vasitəsilə insan alveri vəməcburi əməyin qarşısının alınması və onlarla mübarizədə Azərbaycanın fəaliyyətininin effektivliyinin daha da artırılmasında ölkə Hökumətinə və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarına dəstək göstərməkdən ibarətdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.