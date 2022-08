İngiltərə premyer liqasının 2022/2023 mövsümünün mərkəzi qarşılaşmaları İctimai Televiziya vasitəsilə canlı yayımda futbol həvəskarlarına təqdim olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə kanal özü məlumat yayıb.

Belə ki, ilk tur çərçivəsində canlı yayımlanacaq oyunlar aşağıdakılardır:

5 avqust saat 23:00 “Kristal Palas”-“Arsenal”

7 avqust saat 19:30 “Vest Hem”-“Mançester Siti”

