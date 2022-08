Tanınmış jurnalist Araz Zeynalov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, 61 yaşında uzun sürən xəstəlikdən dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, A.Zeynalov rusdilli vesti.az saytının ilk baş redaktoru olub. O, uzun illər jurnalist fəaliyyəti ilə məşğul olub. O, "Azərbaycan gəncləri", "Panorama", "Kaspiy" qəzetlərində çalışıb.

Allah rəhmət eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.