Azərbaycanın müdafiə naziri Zakir Həsənov Türkiyəyə səfər edəcək.

Bu barədə Metbuat.az Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

Qeyd olunub ki, Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin tapşırığına əsasən müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov Zəfər Bayramının 100-cü ildönümü münasibətilə keçiriləcək silsilə tədbirlərdə iştirak etmək üçün avqustun 30-da qardaş Türkiyəyə işgüzar səfər edəcək.

