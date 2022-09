Türkiyədə təhsilini başa vuran Azərbaycan hərbçilərinə diplomlar təqdim edilib - FOTOLAR

Türkiyədə təhsilini başa vuran Azərbaycan hərbçilərinə diplomlar təqdim edilib.

Metbuat.az bu barədə Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, Türkiyənin Yalova vilayətində Milli Müdafiə Universitetinin Miçman İxtisaslaşdırma Məktəbinin məzunlarının növbəti buraxılış mərasimi keçirilib.

Tədbirdə Türkiyə Hərbi Dəniz Donanmasının komandanı vitse-admiral Kadir Yıldız, Sahil Təhlükəsizlik Qüvvələrinin komandanı kontr-admiral Ahmet Kendir, məktəbin müəllim-professor heyəti və məzunların ailə üzvləri iştirak ediblər.

Azərbaycan ilə Türkiyə arasında hərbi təhsil sahəsində bağlanmış müqaviləyə əsasən, 2 illik hərbi təhsil proqramı üzrə Türkiyə Hərbi Dəniz Qüvvələri üçün miçman kadrlarının hazırlanmasında əhəmiyyətli rolu olan Miçman İxtisaslaşma Məktəbini müvəffəqiyyətlə bitirən Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçularına diplomlar təqdim edilib.

Mərasimdə iştirak edən Azərbaycanın Türkiyədəki hərbi attaşelik aparatının nümayəndələri miçman rütbələrini almış hərbi qulluqçularımızı təbrik edib, onlara gələcək xidməti fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıblar.

