"Samsung"un yeni devaysları üçün satışlar başladı: 9 sentyabra qədər hədiyyələr ilə

Yüksək tələbi nəzərə alaraq, Samsung Azərbaycan yeni "Samsung Galaxy Z Fold4" və "Galaxy Z Flip4" qatlanan smartfonlarını alanlar üçün "hədiyyə dəstinin” uzadılmasını elan edir. Şirkətdən verilən məlumata görə, avqustun 10-da bütün dünyaya təqdim olunan cihazlara istifadəçilərin marağı gözləntiləri üstələyib və bu səbəbdən sentyabrın 9-dək Azərbaycanda "Samsung" distribyutor mağazalarının hər hansı birindən yeni cihaz alan hər kəs hədiyyə olaraq "Galaxy Watch4" və "Samsung Care+" Eksklyüziv Displey Zəmanətini əldə edəcək.

Öncədən sifariş vermək üçün "Samsung Azərbaycan” şirkətinin rəsmi internet saytına daxil olub, sonra rəsmi distribyutorlardan birinin seçib, sifarişi tamamlamaq olar. Eyni zamanda, "Galaxy Z Flip4" Azərbaycanda dörd rəngdə (bənövşəyi, çəhrayı qızılı, mavi və qrafit) satışa çıxarılacaq, onun qiyməti 2499 AZN, Galaxy Z Fold4 isə üç variasiyada (bej, tünd göy və qara) təklif olunur, onun qiyməti isə 4199 AZN təşkil tedir.

"Galaxy Z Fold4": indi ayaq üstə işləmək daha rahatdır

Yeni modellərin istifadəçilərə verdiyi bütün əsas üstünlüklərə əlavə olaraq, xüsusi diqqətə layiq olan bəzi digər xüsusiyyətlər də var. Məsələn, yeni "Galaxy Z Fold4" ilə ayaq üstə daha çox şey edə bilərsiniz. Yeni tapşırıqlar paneli noutbuklarda və ya fərdi kompüterlərdə tapılan tərtibata bənzəyir və açılmış proqramlara daha sürətli və asan girişi təmin edir. Tam ekranlı proqramlar pop-uplara çevrilə və ya daha çox tapşırıq üçün yarıya bölünə bilər. Drag-and-drop funksiyası istifadəçilərə keçidləri, fotoşəkilləri, mətnləri və digər materialları tez bir zamanda bir proqramdan digərinə kopyalayıb yapışdırmağa imkan verir.

"Samsung"un "Google" və "Microsoft" ilə əməkdaşlığı multifunksionallığı növbəti səviyyəyə qaldırdı. "Google Meet" ilə istifadəçilər artıq "YouTube" videolarına baxmaq və ya video zəng zamanı mobil oyunlar oynamaq kimi sevdikləri işləri görərkən daha çox insanla əlaqə saxlaya bilərlər. "Microsoft Office" və "Outlook"un tam dəsti ekranda daha çox məlumat və daha sürətli məzmun qarşılıqlı əlaqəsi təmin etməklə çevik displeydən istifadə edir. Multitasking S Pen funksiyası ilə tamamlanır ki, bu da yolda olarkən rəsm çəkməyə və qeydlər aparmağa imkan verir.

"Galaxy Z Flip4": özünüzü ifadə etməyin mükəmməl yolu

"Galaxy Z Flip4"ə gəlincə, sələfi kimi, o, özünü ifadə etmək üçün əla vasitədir. İndi daha da inkişaf etmiş vasitə. "Z Flip4"ü qismən qatlayaraq və "FlexCam"i aktivləşdirərək, səssiz video və ya müxtəlif bucaqlardan qrup selfiləri çəkin. Bu xüsusiyyətlər hətta sevimli proqramlarınızda da mövcuddur. "Samsung"un "Meta" ilə əməkdaşlığı sayəsində "FlexCam" "Instagram", "WhatsApp" və "Facebook" daxil olmaqla ən populyar sosial platformalar üçün optimallaşdırılıb. "Z Flip4" ilə siz yenilənmiş Quick Shot funksiyası ilə əsas kameradan istifadə edərək birbaşa xarici ekrandan yüksək keyfiyyətli selfi çəkə bilərsiniz.

Quick Shot rejimində yüksək keyfiyyətli video çəkməyə başlayın, sonra videonu dayandırmadan yazmağa davam etmək üçün problemsiz olaraq Flex rejiminə keçin – məhz müasir məzmun yaradıcılarına lazım olan budur. Quick Shot həmçinin istifadəçilərə Portret rejimində selfi çəkməyə və nəticəni canlı aspekt nisbətində önizləmədə görməyə imkan verəcək.

Yeni "Samsung" cihazlarının əvvəlcədən sifarişinə hədiyyələr daxildir: ağıllı saat "Galaxy Watch4" və "Samsung Care+" zəmanəti



"Samsung Care+” bir ilə qədər ekranın mexaniki zədələnməsinə qarşı qorunma proqramı seçimi ilə standart zəmanətdən kənar əlavə cihaz qorunmasıdır. Dəstək və xidmət "Samsung”un səlahiyyətli xidmət mərkəzləri şəbəkəsi və "Samsung”un vahid dəstək xidməti tərəfindən təmin edilir. Bu zəmanət sayəsində siz hissələr üçün deyil, yalnız xidmətin özü üçün ödəyirsiniz.

Yeni "Samsung” cihazları haqqında daha ətraflı məlumatı "Samsung Azərbaycan” şirkətinin rəsmi internet saytından – www.samsung.com/az-da əldə etmək olar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.