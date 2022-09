Səudiyyə Ərəbistanının Hamis Muşayt şəhərində çəkilən görüntülər ölkəni ayağa qaldırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aralarında polis formasında şəxslərin də olduğu bir neçə nəfər yetimxanaya hücum edərək, yeniyetmə qızlara qarşı güc tətbiq ediblər. Məlumata görə, onlar yeməklərin və şəraitin yaxşılaşdırılmasını tələb edən qızları döyüblər. Məsələ rəsmi dairələr tərəfindən araşdırılmağa başlanılıb. Saxlanılanların olduğu bildirilir.

