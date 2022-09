Sentyabrın 5-də Türkiyənin Baş Qərargah rəisi ordu generalı Yaşar Güler ölkəmizə səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, işgüzar səfər çərçivəsində ordu generalı Y.Gülerin Bakı Ekspo Mərkəzində keçirilən “ADEX 2022” dördüncü Azərbaycan Beynəlxalq müdafiə sərgisini ziyarət etməsi və bir sıra görüşlərin keçirilməsi planlaşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.