Azərbaycanda bir ailə faciəvi şəkildə qəzaya düşdü: Ölən var - FOTOLAR

Cəlilabad rayonunda ağır yol-nəqliyyat qəzası baş verib.



Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, hadisə Cəlilabad rayonunun Uzuntəpə kəndi ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, hərəkətdə olan "Mercedes" minik avtomobili "Kamaz" markalı yük avtomobili aparan evakuatora çırpılıb.



Qəza nəticəsində minik avtomobilində olan bir ailənin üzvləri, Masallı rayon sakinləri - 1952-ci il təvəllüdlü Talıbov Məcid Abbasqulu oğlu, 1992-ci il təvəllüdlü Talıbova Vüsalə, 2010-cu il təvəllüdlü Talıbov Məcid Ramiz oğlu və 2008-ci il təvəllüdlü Talıbov Yusif Ramiz oğlu xəsarət alıb, 1954-cü il təvəllüdlü Talıbova Zümrüd Əlibəy qızı isə vəfat edib.



Yaralılar Cəlilabad rayon Mərkəzi Xəstəxanasına aparılıb.



Faktla bağlı araşdırma aparılır.

