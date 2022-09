Tərtər rayonunda silah-sursat aşkar edilib.

Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Tərtər Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları xidmətdə olan zaman Həsənqaya kəndi ərazisində 1 ədəd pulemyot və 89 ədəd patron aşkar edərək götürüblər.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

