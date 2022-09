Azərbaycan Ordusunun əsgərləri yaralı erməni həbçisinə kömək edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntüləri "Caliber" teleqram kanalı yayıb. Sözügedən görüntülərdə əsgərlərimizin yaralı erməni hərbçisinə kömək etdiyi görülür:

