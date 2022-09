"Türkiyə həmişə olduğu kimi, bu gün də Azərbaycanın yanındadır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə milli müdafiə naziri Hulusi Akar sentyabrın 13-də Azərbaycanın müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov ilə telefon danışığı zamanı deyib.

O, Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi təxribat nəticəsində hərbi qulluqçularımızın şəhid olması ilə bağlı başsağlığı verib, yaralılara şəfa diləyib.

