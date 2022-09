Roma Papası Fransisk Qazaxıstana səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə BBC məlumat yayıb. Bildirilir ki, Papa Fransisk hava limanında Prezident Kasım-Jomart Tokayev tərəfindən qarşılanıb. Məlumata görə, Papa Fransisk Dünya və ənənəvi din liderlərinin 7-ci Qurultayında iştirak edəcək. Roma Papası xalqa müraciət edəcək.

