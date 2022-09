Xalq artisti konsertlərini təxirə saldı "Belə dövrdə mahnı oxuya, əylənə bilmərəm"

Xalq artisti Röya Ayxan sentyabr ayına olan konsertlərini təxirə salıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məşhur müğənni instaqram hesabında məlumat yayıb.

Röya Ayxan bildirib ki, sentyabrın 18-də İstanbul "Turkcell Vadi2, 22-23-24-25 sentyabr tarixlərində Bakı Konqres Mərkəzində planlaşdırılan konsertləri qeyri-müəyyən vaxtadək təxirə salınıb:



"Hadisələri mən də izləyirəm, çox təsirlənmişəm. Balalarımız, oğullarımız şəhid oldu. Hər bir ananın acısı bizim də acımızdır. Məni də öz yanınızda bilin. Kədərinizi hiss edirəm. Mən bu məqamda İstanbul və Bakı konsertlərimi təxirə saldım. Belə dövrdə mahnı oxuya, əylənə bilmərəm. İstədim ki, bu qərarımdan xəbəriniz olsun. Xalqımın yanındayam, dərdinə şərikəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yaralı əsgərlərimiz şəfa tapsın".

