“Azərlotereya” ASC-nin "Əmanətə sədaqət" layihəsi uğurla davam edir - FOTOLAR

"Azərlotereya" ASC "Əmanətə sədaqət" devizinə əsaslanaraq vətən uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərimizin bizə yadigar qalan ailə üzvləri üçün təhsil təqaüdü proqramını davam etdirir.

Şirkət təqaüd ayırdığı Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvləri ilə görüş keçirib.

Tədbir canlarını Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda qurban vermiş şəhidlərimizin, o cümlədən 13-14 sentyabr tarixlərində düşmən təxribatının qarşısını alarkən qəhrəmancasına şəhid olan hərbçilərimizin əziz xatirəsinin 1 dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başlayıb.

Tədbirdə “Azərlotereya”nın İdarə Heyətinin sədri Zafer Reisoğlu, Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahid Bağcı, Elm və Təhsil Nazirliyinin İnformasiya və vətəndaşlara xidmət şöbəsinin müdir müavini Səbuhi Rzayev, “Zəfər” Şəhid Ailələrinə Dəstək İctimai Birliyinin sədri Sevinc Alızadə vətəqaüdlə təmin olunan tələbələr iştirak ediblər.

“Azərlotereya”nın İdarə Heyətinin sədri Zafer Reisoğlu çıxışında şəhidlərimizin ailələrini diqqət mərkəzində saxlamağın hər birimizin borcu olduğunu vurğulayıb:“Azərlotereya” ASC olaraq ölkəmizin inkişafında əhəmiyyətli sahələrdən olan təhsil sahəsində vacib layihələrin keçirilməsinə, eləcə də Vətənimizin azadlığı uğrunda canlarını fəda vermiş şəhidlərimizin ailələrinə dəstək olmağa çalışırıq. Məqsədimiz şəhid ailələrinin sosial müdafiəsi, onların rifah halının yaxşılaşdırılması istiqamətində dövlətin prioritet siyasətinə dəstək göstərmək, həmin ailələrin qayğı ilə əhatələnməsinə nail olmaqdır”.

Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahid Bağcı da şəhidlərin əmanətinə sahib çıxmağın önəmli olduğunu vurğulayıb: “Bu istiqamətdə dövlət tərəfindən çox mühüm işlər görülür. Eyni zamanda şəhid ailələrinə korporativ sosial məsuliyyət layihəsi çərçivəsində şirkətlərin, dərnəklərin sahib çıxması böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu baxımdan “Azərlotereya” ASC-nin, “Demirören Holding” şirkətinin, Elm və Təhsil Nazirliyi, eləcə də “Zəfər” Şəhid Ailələrinə Dəstək İctimai Birliyi ilə birgə reallaşdırdığı“Əmanətə sədaqət” layihəsi örnək göstərilə biləcək layihədir”.

Elm və Təhsil Nazirliyinin İnformasiya və vətəndaşlara xidmət şöbəsinin müdir müavini Səbuhi Rzayev və “Zəfər” Şəhid Ailələrinə Dəstək İctimai Birliyinin sədri Sevinc Alızadə çıxışlarında “Azərlotereya”ya şəhid ailələrinə ayrılan diqqətə görə təşəkkür edib, təqaüd proqramının şəhid övladlarının parlaq gələcəyinə töhfə verəcəyinə inandıqlarını bildiriblər.

Daha sonra çıxış edən şəhid polkovnik leytenant, Vətən müharibəsi Qəhrəmanı Əfqan Əbdürrəhmanovun qızı, Azərbaycan Dillər Universitetinin tələbəsi Hilalə Əfqan təqaüd alan tələbələr adından “Azərlotereya” ASC, Elm və Təhsil Nazirliyi, həmçinin“Zəfər” Şəhid Ailələrinə Dəstək İctimai Birliyinə təşəkkür edib.

Qeyd edək ki, "Azərlotereya" ASC-nin Elm və Təhsil Nazirliyi, eləcə də “Zəfər” Şəhid Ailələrinə Dəstək İctimai Birliyi ilə əməkdaşlığı nəticəsində həyata keçirilən sosial layihə hazırda 62 nəfəri əhatə edir ki, onlardan 55-i Azərbaycanda, 7-si Türkiyədə təhsil alır. Layihə çərçivəsində Türkiyənin dövlət ali təhsil müəssisələrinin tələbəsi olan şəhid övladlarının təhsil haqqı və yaşayış xərcləri, həmçinin Azərbaycanda ali təhsil alan şəhid övladlarının yaşayış xərcləri qarşılanır. “Azərlotereya” ASC-nin təqaüd proqramı növbəti illərdə də Azərbaycan və Türkiyənin dövlət universitetlərində ali təhsil almaq istəyən şəhid övladlarına şamil olunacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.