“Şəhidlərin dəfni zamanı xoşagəlməz hallarla rastlaşırıq” - Deputat

“Son günlər şəhidlərin dəfni zamanı xoşagəlməz hallarla rastlaşırıq”.

Metbuat.az "APA"ya istinadən xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin İctimai birliklər və dini qurumlar komitəsinin bu gün keçirilən iclasında deputat Ceyhun Məmmədov deyib.

O bildirib ki, dini qurumların rəhbərləri və üzvləri ilə görüşlər keçirmək lazımdır, eyni zamanda, ciddi addımların atılmasına ehtiyac var.

Deputat qeyd edib ki, bəzi şəxslərin dövlətə qarşı hansısa güc nümayiş etdirmək niyyətləri özünü şəhid dəfnlərində göstərib.

