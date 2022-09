Ukraynaya mümkün nüvə hücumu bu ölkələrə də zərər verəcək - "Putin ciddidir"

“Rusiya Prezidenti Vladimir Putin nüvə silahı ilə bağlı hədələrində ciddidir”.

Metbuat.az Ukrayna mənbələrinə istinadən xəbər verir ki, Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsi belə məlumat yayıb. Bildirilib ki, Kreml rəhbəri nüvə silahından istifadə edilməsini ciddi şəkildə nəzərdən keçirir. Açıqlamada bildirilir ki, Ukrayna ordusunun irəliləməsi Rusiyanı narahat edir. Ukrayna ordusunun qarşısının alınması üçün nüvə silahının tətbiqi mümkündür.

Məlumatda bildirilir ki, nüvə silahının tətbiq edilməsi təkcə Ukraynaya deyil, qonşu ölkələrə də zərər verə bilər. Türkiyə, Bolqarıstan və Polşa da mümkün nüvə hücumundan təsirlənə bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.