Bu qəsəbənin sakinləri yağışdan qorxur: “Evdən 2 ayyaqabı ilə çıxırıq” - VİDEO

Ramana qəsəbəsi, Yeni yaşayış massivində yaşayanlar palçığa batmamaq üçün ehtiyatla hərəkət etməyə məcburdurlar. Sakinlər illərdir ki, asfalt üzünə həsrət qalıblar. Burada yaşayanların ən böyük qorxusu yağışdır və onlar heç vaxt yağış arzulamayıblar.



Metbuat.az xəbər verir ki, “ATV Xəbər” sakinlərin illərdir yaşadığı problemi işıqlandırıb.



Yaşayış massivinin problemləri 2003 cü ildən bəri köhnə olmaqda davam edir. İnsanlar bura köçəndən bəri nə yoldan istifadə edə bilirlər, nə də kanalizasiya şəbəkəsi yoxdur. Amma ən əsası isə yolsuzluqdur. Rezin çəkmələrdən istifadə edirlər, avtomobillər isə gölməçələrin ortası ilə hərəkət etmək məcburiyyətindədir.



Sakinlərdən biri təcili yardım maşınının, taksilərin qəsəbəyə gələ bilmədiyindən şikayətlənir: “Mən də yeriyə bilmirəm, ayaqlarım tutulub, işləmir. Kanalizasiya axır həyətə, yerimək mümkün deyil”.

Yeni yaşayış massivində təhsil alan şagirdlərin yükü isə təkcə çantaları deyil. Palçığa batan şagirdlər məktəbə həm də əlavə ayyaqabı aparmalı olurlar:

“Biz burdan keçəndə ayağımıza “çəkələk” geyinirik ki, gedək dəyişək. Ayağımıza baxın, nə gündədir. Biz "çəkələk" geyinirik ki, orda dəyişək, məktəbə çatanda səliqəli olsun. Evdən 2 ayyaqabı ilə çıxırıq”.

Problemin həllinə gəlincə, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirildi ki, Qurum qəsəbədaxili yollara xidmət etmir. Yalnız rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən təqdim edilən siyahı əsasında bu cür yolların təmiri həyata keçirilir.

Ramana qəsəbə nümayəndəliyindən isə bildirildi ki, qəsəbədə ümumilikdə təmirə ehtiyacı olan 259 küçənin siyahısı tərtib olunaraq aidiyyatı üzrə təqdim olunub. Bu vaxta qədər əksər küçələrdə asfaltlanma işləri aparılıb. Digər küçələrin təmiri isə mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək.







