Xalq artisti Röya Ayxan imicini dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi qəhvəyi rəng saçlarını narıncıya boyadıb. İfaçı yeni görüntüsünü instaqramda izləyicilərlə bölüşüb.

Röyanın Anar Ağakişiyev imzalı bu obrazı sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən maraqla qarşılanıb.

Fotoları təqdim edirik:

