İlham Əliyev YAP-ın 30 illiyi münasibətilə bir qrup şəxsi təltif etdi - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edən şəxslərin təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sərəncamla Yeni Azərbaycan Partiyasının 30 illiyi münasibətilə Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında fəal iştirakına görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:

2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Rəhimzadə Vüqar Gəncəli oğlu

3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Əzizov İbrahim Vahab oğlu

Hüseynov Vaqif Aslan oğlu

Qasımov Elmar Eldar oğlu

Məmmədov Hikmət Baba oğlu

Vəliyev Fəxrəddin Vəli oğlu

Zabelin Mixail Yuryeviç

“Tərəqqi” medalı ilə

Abasov Emil Tofiq oğlu

Abbasov Eldar Şamxal oğlu

Abdullayev Arzu Kamal oğlu

Abdullayeva Təranə Savalan qızı

Ağasıyev Şahmurad Şahvələd oğlu

Ağayev Cəmaləddin Moqbil oğlu

Ağayev Vahid Müzəffər oğlu

Baxışov Hüseynağa Eynulla oğlu

Bayramov Məzahir Əhməd oğlu

Bədəlova Ramilə Alxan qızı

Cahangirov Tofiq Şahmur oğlu

Ələkbərov Əziz Yusif oğlu

Əlipaşayeva Solmaz Məmməd qızı

Əliyev Əlimərdan Ələkbər oğlu

Heydərov İbrahim Əli oğlu

Həşimova Almaz Ələkbər qızı

Hüseynov Aydın Nəsir oğlu

Hüseynov Elçin Məmməd oğlu

Hüseynova Sevinc Əmirəhməd qızı

İbramxəlilov David Nurəddin oğlu

İmanov Mobil Qulu oğlu

İsmayılov Hüseyn Abbas oğlu

İsmayılov Vüsar Qəşəm oğlu

Kərimov Elmar Hacı oğlu

Qarayev Əhliman Paşa oğlu

Qasımova Gülnarə Vaqif qızı

Qurbanov Sadiq Haqverdi oğlu

Qurbanov Vahid Həsən oğlu

Məmmədli Hülya Gündüz qızı

Məmmədov Anar İlyaz oğlu

Məmmədov Arif Şollan oğlu

Məmmədov Tahir Tais oğlu

Musayev Musa Həzi oğlu

Musayeva Zəkiyyə Balağa qızı

Nağıyev Muxtar Teymur oğlu

Nəbiyev Bəxtiyar Eyvaz oğlu

Nəsirov Elman Xudam oğlu

Nuriyev Yaşar Sövqat oğlu

Osmanov Cavid Həmid oğlu

Ramazanova Rahilə Mustafa qızı

Rəhimova Lalə Ovçu qızı

Sefiyev Valeh Şulu oğlu

Simanduyev Yavuşva Donoviç

Soltanov Rafael Nəsir oğlu

Süleymanov Azər Abdul oğlu

Şadlinskaya Faqət Nəcəb qızı

Şükürov Sahib Yunis oğlu

Tağıyev Əhliman Safalan oğlu

Vəlibəyov Ramil Vaqif oğlu

Vəliyev Bilman Məhərrəm oğlu

Yolçiyev Meydanəli Binəli oğlu.

