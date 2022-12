Türkiyədə 48-ci "Altın Kelebek" mükafatının qalibləri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbirdə "Azərbaycanın ən parlaq ulduzu" nominasiyası üzrə qaliblər də bəlli olub.

Onlar müğənnilər Ayaz Babayev, Nəzrin və aparıcı Turanə Hüseynlidir. Mükafatları Xalq artisti Röya Ayxan təqdim edib.

