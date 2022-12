Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan və Türkiyə hərbçilərinin iştirakı ilə keçirilən "Qardaş yumruğu" birgə təlimindən görüntülər yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, videoda təlimə qatılan şəxsi heyətin və texnikanın tapşırıqları icra etməsinə dair görüntülər əksini tapıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.