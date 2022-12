Dünən həlak olan hərbçilərimiz - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, dünən baş verən hadisələr nəticəsində 3 hərbi qulluqçumuz həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Müdafiə Nazirliyinin N saylı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusu, əsgər Əsgərli Aslan Əkbər oğlunun 14 dekabr 2022-ci il tarixdə odlu silahdan atəş açmaqla özünü öldürüb. Fakt üzrə Ağdam hərbi prokurorluğunda Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 125-ci (özünü öldürmə həddinə çatdırma) maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.

2004-cü təvəllüdlü əsgər əslən Lənkəran rayonunun Liman şəhərindəndir. Ailədə Əsgərli Aslandan başqa 2 qız övladı da var.

Bundan başqa, DSX-nin Qubadlıda yerləşən N saylı hərbi hissəsinin hərbçisi, 2004-cü il təvəllüdlü, İmişlinin Aranlı kənd sakini Ələkbərli Miran Qamət oğlu ürəktutmasından vəfat edib.

Baş Prokurorluq, Müdafiə və Daxili İşlər nazirliklərinin yaydığı birgə məlumata görə, Kəlbəcər rayonunda 4-ü hərbçi olmaqla 8 nəfər minaya düşüb, onlardan biri şəhid olub. Şəhid olan hərbçimiz isə gizir Hümbətov Zöhrab Məmməd oğludur. Şəhid Tovuzun Böyük Qışlaq kəndindəndir.

