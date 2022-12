"Azərbaycanlı sərhədçilər ermənilərin mövqelərinə atəş açmayıb" - DSX

"Azərbaycanlı sərhədçilər ermənilərin mövqelərinə atəş açmayıb".

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycanın Dövlət Sərhəd Xidmətinin (DSX) Mətbuat Mərkəzindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, dekabrın 15-i saat 01:10-da DSX-nin Sərhəd Qoşunlarının Zəngilan rayonu Kolluqışlaq və Rəzdərə yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən bölmələrinin guya qarşı tərəfin Qafan rayonunun Kilsəkənd yaşayış məntəqəsi istiqamətindəki mövqelərinə atəş açması barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumat həqiqətə uyğun deyildir.

"Bu yalan məlumatı qəti olaraq təkzib edir və bu deziformasiyanın Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin növbəti təxribatı olduğunu bildiririk", - məlumatda qeyd edilib.

