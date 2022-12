"Samsung Azerbaijan"dan aksiya: Köhnə televizoru gətir və yenisini endirimlə əldə et

Böyük turnirləri qaçırmayan hər bir azarkeş üçün təkcə sevimli komandasının nəticələri deyil, həm də görüntü və səs keyfiyyəti önəmlidir. Hər birimizin Dünya Çempionatına səfər etmək imkanı yoxdur, xüsusən də qışda, iş ilini yekunlaşdırmalı olduğunda. Bu, tətil üçün ən əlverişli vaxt deyil. Qətər isə istiqamətlər arasında ən populyarı deyil.

Bununla belə, "Samsung Azerbaijan"ın yeni aksiyası sayəsində özünüzü stadionda hiss etməyinizə heç kim mane ola bilməz. Yalnız dekabrın 31-dək (təsdiqlənəcək tarix) köhnə "Samsung" televizorunuzu 20%-ə qədər az ödəməklə yenisi ilə dəyişə bilərsiniz.

Yeni "Neo QLED" ilə dəyişdirərkən siz 20%, "QLED" üçün - 15%, Crystal UHD üçün - 10% alacaqsınız. Aksiya seçilmiş modellərə şamil edilir və "Baku Electronics", "Kontakt", "Soliton" və "İrşad" şəbəkələrində keçərlidir.

"Neo QLED": əlavə kabellər olmadan eksklüziv keyfiyyət

"Neo QLED" "Samsung"un "Quantum Mini LED", "Quantum Matrix" televizorları və "Neo Quantum" prosessorları çeşididir. Belə bir sistemin və süni intellekt alqoritmlərinin qarşılıqlı əlaqəsi sayəsində "Samsung Neo QLED" televizoru tamamilə canlı və aydın mənzərəni təmin edir. Şəkil keyfiyyətindəki fərqlə yanaşı, "Neo QLED TV" daha yaxşı səsə malikdir və "Slim One Connect" əlaqə sistemini dəstəkləyir, bunun sayəsində bütün kommunikasiyalar ayrıca blokda baş verir və ekrana tək kabel qoşulur. "Samsung Neo QLED TV" modellərinin akustikası ekranda hərəkətin mərkəzində lokallaşdırılmış daha güclü səs yaradır. Həmçinin, "Neo QLED TV" eyni vaxtda 4 ekranı göstərmək imkanı ilə "Multi View" sistemini dəstəkləyir, "Infinity One" və ya "Neo Slim" dizaynından istifadə olunur.



"QLED": HDR ilə şəkil aydınlığı

"QLED TV"nin əsas üstünlüyü kvant nöqtələrinin yüksək parlaqlığıdır. Parlaqlıq görüntü keyfiyyətinə təsir edən mühüm amildir. Yüksək parlaqlıq avtomatik olaraq ekrandakı təsviri daha kontrastlı edir. Şəkili daha kontrastlı etmək - yəni. təsvirin ən qaranlıq və ən işıqlı sahələri arasında parlaqlıq diapazonunu genişləndirin - HDR texnologiyasından istifadə edə bilərsiniz. O, təsvirin aydınlığını və doymasını yaxşılaşdırır və ən qaranlıq və ən parlaq səhnələrdə daha çox təfərrüat gətirir.

"Crystal UHD": optimallaşdırılmış rənglər

Özünüzü milyard rəng çaları ilə bir rəsm əsərinə qərq edin. Kristal displey rəngləri optimallaşdırır ki, hər bir detalı görə biləsiniz. Sizə toxunan görüntü keyfiyyəti rəngləri koordinasiya edən, yüksək kontrast nisbətini optimallaşdıran və HDR həllini dəstəkləyən tək çip sayəsində mümkün olur. "FHD TV"dən 4 dəfə çox pikselə malik "4K UHD TV"də aydın təsvirlərdən həzz alın. İndi hər bir səhnənin ən kiçik detallarına belə baxa bilərsiniz.

Əlavə məlumat üçün samsung.com/az saytına daxil olun.

