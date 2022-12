Pop ulduz Demet Akalının Bakıya gəliş səbəbi məlum olub.

Metbuat.az Olay.az-a istinadən xəbər verir ki,yazır ki, sənətçi paytaxt restoranlarının birində dəbdəbəli toyda səhnə alıb.

Demet gecədə populyar mahnılarını səsləndirib. Nəsib Nurun aparıcılıq etdiyi məclisdə Xalq artistləri Röya Ayxan, Tünzalə Ağayeva, Əməkdar artist Xumar Qədimova da çıxış edib.

