Aya ayaq basan ikinci şəxs kimi tarixə düşən 93 yaşlı ABŞ-lı astronavt Buzz Aldrin dördüncü dəfə evlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Aldrin toy fotolarının sosial media hesabında paylaşıb.

O, özündən 30 yaş kiçik olan sevgilisi ilə evlənib.

