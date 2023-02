Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis-eksperti, Tibb Universitetinin müəllimi, tanınmış nevroloq Dilarə Xəlilova vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə həkimin yaxlnları məlumat yayıb.

Məlumata görə, mərhum uzun müddətdir onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkirmiş.

