Prezident onları TƏLTİF ETDİ

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının əməkdaşları təltif edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb.

Sərəncamla Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının 30 illiyi münasibətilə ölkədə həmkarlar hərəkatının inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:

3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə

Axundova Esmira Əliəşrəf qızı

Əliyev İlqar Yusif oğlu

Əsədov Mübariz Qədir oğlu

Hüseynova Sevda Ənvər qızı

Süleymanova Gültəkin Musa qızı

“Tərəqqi” medalı ilə

Ağayev Kərim Nadir oğlu

Ağayev Seyfəddin Cüleyxan oğlu

Ağayeva Əfruz Məhəmmədiyyə qızı

Babayev Alim Fehruz oğlu

Boroyeva Xamisət Seyidməhəmməd qızı

Əkbərova Hökümə Qoşunalı qızı

Əliyev Əbdül Təvəkkül oğlu

Fərzəliyeva Gülnarə Bahadur qızı

Həsənli Qədir Eldar oğlu

Xəlilov Cavanşir Təhməz oğlu

İsmailov Vəkil Əli oğlu

Nəbiyeva Nəzakət Məmməd qızı

Nurullayev Nazim Akif oğlu

Paşa Tanrıverdi Əhməd oğlu

Rəhimova Adilə Məhəmməd qızı

Şabanova Samaya Cahangir qızı

Tağıyev Bəxtiyar Ələddin oğlu.

