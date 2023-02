​“Şans Yağışı”nda ilk böyük uduş - 200 000 manat Goranboyda qazanıldı

Milyonlarla insana xəyallarını reallaşdırma şansı yaradan “Azərlotereya” ASC-nin “Şans Yağışı” ani lotereyasında ilk böyük uduş – 200 000 manat sahibinə qovuşub.



Yeni satışa çıxarılan lotereya oyununda bu dəfə şans Goranboy sakini Aslan Aslanovun üzünə gülüb. O, Goranboy rayon ərazisindən aldığı bir biletlə 200 000 manat əldə edib.

Uzun illər lotereya oynayan qalibin nə vaxtsa böyük uduşu qazanacağına inamı olub. Foto və video görüntüsünü paylaşılmasını istəməyən Aslan bəy mükafatı maddi ehtiyaclar və xeyriyyə işlərinə sərf edəcəyini bildirib.

“Şans Yağışı” Saatlı rayonunda da qazandırıb. Adının çəkilməsini istəməyən rayon sakininə 10 000 manat qismət olub.

“Poz-Qazan” ailəsinin yeni üzvü olan “Şans Yağışı”nın uduş fondu 34 000 000 manat təşkil edir. “Şans Yağışı” lotereya biletində 200 000 manat böyük uduş və milyonlarla digər müxtəlif məbləğli pul uduşları qazanmaq şansı var.

Oyun qaydaları ilə tanış olmaq üçün “Azərlotereya” ASC-nin rəsmi veb-saytına https://azerlotereya.com/az nəzər yetirə bilərsiniz.

Xatırladaq ki, hazırda satışda olan ani lotereya biletlərində 200 000, 100 000, 50 000 və 25 000 manatlıq böyük uduşlar şanslı qaliblərin yolunu gözləyir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.