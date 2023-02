Azərbaycan Ordusunun polkovnik-leytenant qəflətən vəfat edib.

Müdafiə Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, 1978-ci il təvəllüdlü polkovnik-leytenant Ağayev Vüqar Şümşəd oğlu kəskin miokard infarktından vəfat edib:

"Müdafiə Nazirliyi rəhbərliyi vəfat edən hərbi qulluqçumuzun ailəsinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir, səbir diləyir. Allah rəhmət eləsin!", - deyə nazirliyin məlumatında qeyd olunub.

